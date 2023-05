Jak donosi dziennik "La Reppublica", jednym z kandydatów do zastąpienia Massimiliano Allegriego w Juventusie jest... Fabio Grosso. Mistrz świata z 2006 roku prowadzi obecnie Frosinone, z którym w imponującym awansował do Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Fabio Grosso

Massimiliano Allegri może latem opuścić Juventus

Zarząd klubu oraz kibice nie są zadowoleni z jego pracy

Jednym z kandydatów na nowego trenera “Starej Damy” jest Fabio Grosso

Fabio Grosso zostanie szkoleniowcem Juventusu?

Włoski dziennik “La Reppublica” poinformował, że Juventus rozważa zatrudnienie trenera, który zastąpi Massimiliano Allegriego i zmieni oblicze zespołu. Nowym szkoleniowcem “Starej Damy” w przyszłym sezonie może zostać Fabio Grosso, który ma praktycznie zerowe doświadczenie w prowadzeniu drużyny na tak wysokim poziomie.

Zdaniem dziennikarzy ww. portalu, zarząd Juventusu poważnie rozważa rozstanie z Massimiliano Allegrim. Wpływ na to miało niedzielne spotkanie z Milanem, w którym zawodnicy “Bianconerich” zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Do tego “Stara Dama” drugi sezon z rzędu zakończy sezon bez zdobytego trofeum, a kibice mocno za to obwiniają obecnego szkoleniowca Juve.

Fabio Grosso na ten moment prowadzi Frosinone. Mistrz świata z 2006 roku ma za sobą imponujący sezon, bowiem w pięknym stylu udało się na Stadio Benito Stirpe przywrócić Serie A. Były obrońca preferuje nowoczesny futbol, z dużym naciskiem na ofensywę i niekonwencjonalne ataki z bocznych stref boiska. Zatrudnienie 45-latka przez Juventus byłoby jednak sporym zaskoczeniem.

