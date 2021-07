Pomocnik Interu Mediolan Christian Eriksen nie będzie mógł zagrać w Serie A, jeżeli nie zostanie mu usunięty defibrylator. To efekt obowiązujących we Włoszech surowych przepisów dotyczących tego, kto może być zawodowym sportowcem.

Christian Eriksen nie będzie mógł kontynuować kariery we Włoszech, jeżeli nie zostanie mu usunięty wszczepiony defibrylator

Przepisy obowiązuje we Włoszech nie dopuszczają możliwości uprawiania profesjonalnego sportu mając takie urządzenia

Złe wiadomości dla Eriksena

Christianowi Eriksenowi wszczepiono mały defibrylator na wypadek dalszych nieprawidłowości w pracy jego serca, po tym jak zasłabł i był reanimowany podczas meczu Euro 2020 Dania – Finlandia. Na razie nie wiadomo, czy pomocnik Interu Mediolan będzie mógł wrócić i zdecyduje się na powrót do gry, ale we Włoszech może się to okazać niemożliwe.

– Christian Eriksen nie może otrzymać “zielonego światła” na grę we Włoszech – powiedział członek Technicznego Komitetu Naukowego przy Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FGIC) Francesco Braconaro. – Jeżeli zawodnikowi usunięty zostanie defibrylator, co potwierdzi tym samym, że patologia może zostać rozwiązana, wtedy będzie mógł wrócić do gry dla Interu – dodał na antenie Radio Kiss Kiss.

Podobny kadiowerter defibrylator (ICD) wszczepiony ma Daley Blind i z powodzeniem gra w barwach reprezentacji Holandii i Ajaksu Amsterdam. 31-latek nie otrzymałby jednak zgody na występy w Serie A.

