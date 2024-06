Emocjonalne pożegnanie Italiano z Fiorentiną. Pojawiły się łzy

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Vincenzo Italiano

Italiano nie będzie trenerem Fiorentiny w przyszłym sezonie

Vicenzo Italiano wywalczył trzy finały podczas swojego pobytu w Fiorentinie. Zarówno on, jak i dyrektor Fiołków, Daniele Prade, potwierdzili zakończenie współpracy. – Mogliśmy dotrzeć tutaj z zasłużoną nagrodą. Te trzy lata były niesamowite i czuję, że się zmieniłem. Klub, piłkarze i kibice dali mi tak wiele, dzięki nim stałem się lepszy – powiedział Italiano w wywiadzie dla DAZN.

– Nie zdobyliśmy trofeum, ale ta przygoda była doskonała. To nigdy nie jest łatwe. Przykro mi z powodu chłopaków i wszystkich kibiców, którzy zasłużyli na tę samą radość, którą miało Bergamo. Te trzy lata były pozytywne, nie tylko ze względu na to, co zrobiliśmy na boisku, ale również ze względu na środowisko, które stworzyliśmy. Wszyscy dzisiaj płakaliśmy – dodał.

Italiano z trudem powstrzymywał łzy, dlatego zapytano go, dlaczego zdecydował się odejść. – Myślę, że kiedy osiągniesz pewien poziom i nie możesz iść dalej, a ludzie oczekują dodatkowego wysiłku, to czas odejść. Dałem z siebie wszystko, i dobrze jest zamknąć ten rozdział, zacząć od nowa i zostawić miejsce na nowe pomysły, które pomogą drużynie jeszcze bardziej się rozwijać i zadowolić tych kibiców. Tak powiedziałem wszystkim w piątek, kiedy podjęliśmy tę decyzję.

Przewiduje się, że nowym trenerem Fiorentiny zostanie Raffaele Palladino, obecny opiekun Monzy. Italiano osiągnął trzy finały z Fiorentiną, ale przegrał wszystkie: Coppa Italia i dwukrotnie w Lidze Konferencji. Viola nie zdobyłą trofeum od sezonu 2000/01.

