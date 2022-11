fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

W trakcie ostatniej kolejki Serie A Bartłomiej Drągowski doznał kontuzji, która wyeliminowała go z wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze. Jego zespołowy kolega Emil Holm przyznał, że był to jeden z najgorszych urazów, jakie widział na piłkarskich boiskach.

Bartłomiej Drągowski nie dokończył ligowego meczu Spezii

Po starciu z rywalem jego noga wygięła się w nienaturalny sposób

Emil Holm współczuje Polakowi ciężkiej kontuzji

“To jedna z najgorszych kontuzji, jakie widziałem”

Niedawno selekcjoner Czesław Michniewicz poinformował o swoich powołaniach w kontekście mistrzostw świata w Katarze. Na liście znalazł się Bartłomiej Drągowski, który od początku sezonu może liczyć na regularne występy w barwach Spezii. Na mundial jednak nie pojedzie, bowiem w ostatniej kolejce Serie A doznał kontuzji, po której czeka go dłuższa przerwa. Z reprezentacją Polski do Kataru wyruszy Kamil Grabara.

W trakcie meczu z Hellasem Verona Drągowski starł się poza polem karnym z rywalem. W chwili kontaktu noga bramkarza wygięła się w nienaturalny sposób, a kontynuowanie gry okazało się niemożliwe. Oficjalna diagnoza to zwichnięcie stawu skokowego.

Całe zdarzenie z bliska śledzić klubowy kolega Polaka Emil Holm. Przyznał on, że była to jedna z najgorszych kontuzji, jakie widział w trakcie piłkarskiej kariery. Jednocześnie współczuje mu, gdyż zdaje sobie sprawę, że czekała go prestiżowa impreza.

– Bardzo mi go żal. To była piłka 50 na 50, potem pomyślałem, że symuluje, żeby rywale nie mogli za szybko wrzucić piłki. Ale kiedy dotarłem na miejsce i zobaczyłem jego stopę… To była jedna z najgorszych kontuzji, jakie widziałem, grając w piłkę.

– Do tego wszystkiego dochodzi to, że miał jechać na mistrzostwa świata, dlatego tym bardziej mi go żal. To bardzo smutne. Musimy się z nim spotkać i zobaczyć, jak sobie radzi. Fajnie byłoby widzieć, że jest z nim dobrze pomimo okoliczności, jakie go spotkały – przekonuje Holm.

