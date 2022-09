PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny. Gracz AS Romy wrócił już do treningów z resztą grupy po kontuzji mięśniowej, jednak prawdopodobnie nie zagra we wtorkowym meczu towarzyskim przeciwko Jamajce.

Paulo Dybala wraca do treningów po drobnym urazie mięśniowym

Argentyńczyk prawdopodobnie nie zagra w towarzyskim meczu Argentyny z Jamajką

W Romie liczą, że będzie gotowy na ligowy hit z Interem Mediolan

Paulo Dybala chce zdążyć na mecz z Interem Mediolan

Pualo Dybala udał się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny mimo, iż z powodu drobnego urazu mięśniowego opuścił ostatni mecz Romy w Serie A przed przerwą na mecze reprezentacji.

Ofensywny gracz nie wystąpił też w towarzyskim meczu Albicelestes z Hondurasem wygranym 3:0. Argentyńczyk wrócił jednak już do treningów grupowych i przygotowuje się do spotkania z Jamajką.

Media przewidują jednak, że Dybali zabraknie i w tym starciu. Argentyńczyk na pewno nie znajdzie się w wyjściowym składzie, a jeśli dostanie szansę gry to tylko na kilka minut w końcówce spotkania.

AS Roma tuż po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się w ligowym hicie z Interem Mediolan. Giallorossi liczą na powrót Paulo Dybali do pierwszego składu w tym pojedynku, ponieważ Argentyńczyk jest ważną postacią drużyny Jose Mourinho. Były gracz Juventusu ma na swoim koncie cztery gole i dwie asysty w ośmiu meczach Serie A.

