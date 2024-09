Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Massimo Mauro przejechał się po Douglasie Luizie

W minionym letnim okienku transferowym Juventus włożył niezwykle dużo pracy. „Stara Dama” bowiem dokonała wiele interesujących wzmocnień. Do zespołu Thiago Motty trafił m.in. Douglas Luiz z Aston Villi. Bez wątpienia było to jedno z największych przyjść w całej Serie A, a turyńczycy zapłacili za brazylijskiego pomocnika aż 51 milionów euro.

Douglas Luiz ma jedno bardzo ciężkiej początki w Juventusie. Pomocnik nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem „Bianconerich”. O transferze Brazylijczyka dość nieprzechylnie wypowiedział się Massimo Mauro. Były piłkarz turyńskiego klubu na łamach „Tuttosport” przyznał, że klub może mieć problem przez 26-latka.

– Po tym, co zobaczyliśmy w Empoli, należało go posadzić na ławce. W Toskanii grał zawstydzająco, spacerował. Jeśli w przyszłości się nie poprawi, to może stać się problemem Juventusu. Kosztował przecież 51 milionów euro – powiedział Massimo Mauro, cytowany przez portal „JuvePoland”.

Douglas Luiz w obecnym sezonie rozegrał pięć spotkań w koszulce Juventusu. Brazylijski pomocnik jednak spędził na boisku zaledwie 137 minut. Trudno cokolwiek powiedzieć dobrego o występach 26-latka, bowiem nie wyglądał na tego samego zawodnika, który błyszczał na boiskach Premier League.

Sprawdź także: Pogba ma coraz większe problemy. Juventus planuje stanowczy ruch