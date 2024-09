IMAGO / Ettore Grifoni Na zdjęciu: https://www.goal.pl/pilkarze/paul-pogba/

Juventus chce rozwiązać kontrakt Pogby

Paul Pogba od września 2023 roku pozostaje zawieszony. W jego organizmie wykryto nielegalną substancję, w efekcie czego Narodowa Organizacja Antydopingowa nałożyła na niego potężną karę. Francuski gwiazdor został zawieszony w sumie na cztery lata. Nie pomogły również jego tłumaczenia, po których pozostały bardzo duże wątpliwości.

Juventus od tego czasu musi więc radzić sobie bez pomocnika, dla którego powrót do Turynu jest jednym wielkim niepowodzeniem. Jego transfer zapowiadał się niezwykle obiecująco, a tymczasem po długich problemach zdrowotnych na Pogbę nałożono karę zawieszenia.

Szansą dla Pogby jest wniosek złożony do Trybunału Arbitrażowego. Odroczenie kary jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego Juventus nie zamierza dłużej zwlekać. „TuttomercatoWEB” informuje, że niezwłocznie po decyzji Trybunału Arbitrażowego Juventus usiądzie do rozmów w sprawie przedwczesnego rozwiązania obowiązującego do 2026 roku kontraktu. Do tego czasu klub miałby płacić piłkarzowi minimalną pensję.

Juventus nie spodziewa się problemów po stronie zawodnika. Ten powinien przystać na propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron.