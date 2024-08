Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński będzie mógł zagrać w 2. kolejce Serie A

Piotr Zieliński tego lata oficjalnie dołączył do ekipy Interu Mediolan. O tym, że reprezentant Polski będzie od kampanii 2024/25 reprezentować barwy Nerazzurrich było wiadomo jednak już znacznie wcześniej, niemniej oficjalne potwierdzenie przyszło dopiero przed rozpoczęciem przygotowań do ligowych zmagań.

Polak nie ma jednak najłatwiejszego wejścia do Interu bowiem na tydzień przed startem Serie A nabawił się on kontuzji. Podczas jednej z gier kontrolnych nabawił się on urazu mięśnia uda, przez co musiał pauzować kilka dni, a ostatnio trenować na mniejszych obciążeniach oraz indywidualnie. Wydaje się jednak, że już kłopotu nie ma, bowiem według informacji przekazanych przez “La Gazetta dello Sport”, Zieliński jest gotowy do gry i może wystąpić w meczu 2. kolejki Serie A przeciwko Lecce na San Siro.

30-letni Piotr Zieliński barwach SSC Napoli rozegrał 364 mecze, zdobywając 51 bramek i notując 46 asyst. Był kluczową postacią podczas mistrzostwa Włoch dla ekipy spod Wezuwiusza. Z Interem jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.

Czytaj więcej: Crystal Palace chce transferu reprezentanta Polski! To byłby hit transferowy