Massimiliano Allegri podczas konferencji prasowej przed meczem z AS Romą poinformował, że Dusan Vlahović i Federico Chiesa są gotowi do gry. Gwiazdy Starej Damy narzekały na drobne problemy zdrowotne w ostatnim czasie.

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Federico Chiesa

Allegri wziął udział w konferencji przez meczem z Romą

Trener poinformował o stanie zdrowia Chiesy i Vlahovicia

Juventus nie może pozwolić sobie na stratę punktów

Chiesa i Vlahović gotowi na mecz z Romą

– Oprócz De Sciglio, który odbył już kilka częściowych treningów z zespołem, Alexa Sandro, który będzie trenował indywidualnie przez około dziesięć dni, i Keana, wszyscy pozostali piłkarze czują się dobrze – poinformował Allegri.

Juventus przed 18. kolejką Serie A traci do liderującego Interu Mediolan cztery oczka. Stara Dama nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę, jak w starciu z Genoą, by nie stracić dystansu do Nerazzurrich. Mecz z Romą nie będzie jednak należał do najłatwiejszych.

– Zmierzymy się z drużyną, która potrafi być mocno frustrująca w swojej grze. To jeden z tych meczów, gdzie jeden błąd może wykluczyć cię z gry. Mają utalentowanych zawodników w ataku, nie możemy przesadzać i musimy uzbroić się w cierpliwość. My znajdujemy się w dobrym okresie, ale w futbolu wszystko szybko się zmienia. W tej chwili nie jesteśmy nawet na półmetku sezonu. Przed nami daleka droga – dodał Allegri.

