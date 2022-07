PressFocus Na zdjęciu: Abdou Diallo

Negocjacje Milanu z Paris Saint-Germain w sprawie obrońcy Abdou Diallo przeciągają się. Mistrzowie Francji nie są chętni do zmniejszenia swoich wymagań finansowych w przypadku Senegalczyka, co zniechęca rossonerich.

Milan poszukuje wzmocnień w defensywie

Na celowniku rossonerich znalazł się Abdou Diallo

Włosi nie chcą jednak płacić za gracza PSG 20 mln euro

Problemy Milanu ze znalezieniem nowego defensora

26-latek może grać zarówno jako środkowy obrońca, jak i lewy obrońca, co oznacza, że mógłby być dobrą alternatywą dla Theo Hernandeza. Włoskie media twierdzą jednak, że Paris Saint-Germain ustaliło cenę wywoławczą za swojego zawodnika na poziomie 20 milionów euro i nie zamierza jej obniżać.

AC Milan przez dłuższy czas był łączony z transferem gwiazdy Lille Svene Botmanem. Zdaniem niektórych źródeł Holender był już nawet dogadany z ekipą z San Siro, jednak w pewnym momencie do walki o zawodnika włączył się Newcastle United, który przebił ofertę rossonerich. Popularne Sroki wygrały tą batalię z włoskim zespołem, który musi szukać wzmocnień gdzie indziej.

O tym, że Milan potrzebuje nowego obrońcy wiadomo już od dawna. Z klubem pożegna się także Alessio Romagnoli, który jest bliski odejścia do Lazio Rzym. Włochem interesuje się także Fulham Londyn.

W związku z tym działacze Milanu swoją uwagę skupili na Abdou Diallo. Senegalczyk pasuje profilem do zawodnika poszukiwanego przez mistrzów Włoch. Problemem jest jednak kwota odstępnego. Rossoneri nie chcą płacić za obrońcę PSG aż 20 milionów euro. Ekipa z Mediolanu planuje zatem wstrzymać się z dalszymi rozmowami i poczekać kilka tygodni, aby wrócić do negocjacji pod koniec okienka transferowego. Milan liczy, że wtedy władze francuskiego klubu będą bardziej skłonne do kompromisu.

