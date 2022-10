fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria zareagował na plotki łączące go z powrotem do ojczyzny i grą w Rosario Central. Argentyńczyk zapewnia, że nie zamierza odchodzić z Juventusu.

Angel Di Maria mierzy się z problemami zdrowotnymi po kontuzji z początku sezonu

Media donoszą, że Argentyńczyk już w styczniu miałby opuścić szeregi Juventusu i wrócić do ojczyzny

Sam zainteresowany na swoim Instagramie zareagował na plotki dotyczące jego przyszłości

Di Maria przemówił do kibiców

Angel Di Maria trafił tego lata do Juventusu na zasadach wolnego transferu. Miał stanowić o sile ofensywnej zespołu, a tymczasem mierzy się z problemami zdrowotnymi. Jego występ na mistrzostwach świata w Katarze stoi pod znakiem zapytania, choć według prognozy lekarzy powinien wrócić na boisko przed ich rozpoczęciem.

W obecnym sezonie Argentyńczyk rozegrał tylko siedem spotkań dla “Starej Damy”. Na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiły się doniesienia, jakoby miał on opuścić Turyn po zaledwie półrocznym pobycie. Oliwy do ognia dolał sam zawodnik, który stwierdził, że chciałby zagrać jeszcze w rodzimym Rosario Central, gdzie zaczęła się jego piłkarska kariera.

Di Maria postanowił uspokoić swoich kibiców. Opublikował post na swoim Instagramie, w którym zapewnia, że nie odejdzie z Juventusu w trakcie sezonu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

“Zwykle nie udzielam żadnych wyjaśnień, ale gdy patrzę na te kłamstwa, muszę to zrobić. Nie wiem, kto wymyślił plotki o tym, że odejdę zimą. Moje wypowiedzi na temat tego, że przejdę na emeryturę w Rosario Central, a więc klubie, w którym zaczynałem, są świeże, ale to stwierdzenia, które towarzyszyły mi od początku gry w Europie. Nie oznacza to, że chcę odejść dzisiaj lub zimą, więc proszę przestańcie wymyślać te informacje. Jestem bardzo szczęśliwy, będąc częścią wspaniałego klubu. Jestem szczęśliwy w tym mieście. Gdy tylko wrócę do formy, dam drużynie to co najlepsze, tak jak dawałem w każdym dotychczasowym klubie. Uwielbiam grać w piłkę nożną. Nie lubię oglądać meczów z domu, wolę brać w nich udział. Proszę więc nie wierzcie we wszystko, co przeczytacie. To nie pomaga. Dziękuję wam bardzo” – napisał Di Maria.

Zobacz również: Pomocnik reprezentacji Polski nie pojedzie na mundial