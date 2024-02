IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Napoli szuka nowego trenera

Z klubem jest łączonych kilku kandydatów

Pioli jest faworytem De Laurentiisa

Pioli przymierzany do pracy w Napoli

Wszystko wskazuje na to, że Napoli zatrudni nowego szkoleniowca na sezon 2024–2025, chyba że tymczasowemu trenerowi Francesco Calzonie uda się w tym sezonie zająć miejsce w pierwszej czwórce. Zadanie jest jednak trudne, bowiem Azzurri na tym etapie rozgrywek tracą aż jedenaście punktów do Bolonii.

Według Il Mattino głównymi kandydatami do tej roli są Vincenzo Italiano z Fiorentiny i Stefano Pioli z Milanu. Jednak taktyk Rossonerich jest faworytem Aurelio De Laurentiisa i też wydaje się, że będzie to operacja łatwiejsza do przeprowadzania z uwagi na częste plotki łączące Piolego z odejściem z klubu oraz wygasający kontrakt.

Zdaniem tego źródła Napoli na pewno nie zatrudni Antonio Conte. Włoch pozostaje w sferze marzeń właściciela Azzurrich, ale ma dużo większe ambicje. Szkoleniowiec marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, na co w Neapolu raczej nie mógłby liczyć.

Zobacz również: Bayern ma klarowne plany na lato. Słowa dyrektora potwierdzeniem