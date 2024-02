fot. Imago / Alessio Morgese Na zdjęciu: Danilo

Juventus po kompletnie nieudanym poprzednim sezonie w trakcie trwającej kampanii się odbudowuje

Na temat rozwoju Starej Damy głos zabrał Danilo

Brazylijczyk to obrońca ekipy z Turynu, pełniący w niej role kapitana

Danilo o Serie A i Juventusie

Juventus w tej kampanii rywalizuje tylko na dwóch frontach, czyli w Serie A i Pucharze Włoch. Tymczasem ostatnio o rozwoju ligi włoskiej wypowiedział się defensor ekipy z Allianz Stadium.

– Włoski futbol od kilku lat odkrywa się na nowo i zaczyna cenić młodzież. Zawsze postrzegaliśmy Włochy jako kraj, w którym gracze zwykle osiągają słabsze wyniki. Tymczasem teraz kluby stawiają na młodych ludzi, którzy udowadniają swój potencjał i talent, notując dobre wyniki – powiedział Danilo w rozmowie z CalcioMercato.com.

– Juventus podąża tą samą drogą i jest bardzo zaangażowany w to, aby utrzymać stabilność finansową, Myśli długoterminowo. Czuję, że to Rok Zero. Nowy początek, w którym chcemy wrócić do Ligi Mistrzów, chcąc odzyskać szacunek w świecie piłki nożnej. Oczywiście będziemy też walczyć do końca o zwycięstwo zarówno w Serie A, jak w Pucharze Włoch – dodał Brazylijczyk.

Juve aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli ligi włoskiej z 53 punktami na koncie. Na pierwszym miejscy plasuje się natomiast Inter Mediolan, legitymujący się bilansem 60 oczek.