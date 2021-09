Maldini znaczy Milan. Debiutancki gol Daniela [WIDEO]

19-letni Daniel Maldini strzelił w niedzielę debiutancką bramkę w barwach Milanu, otwierając wynik meczu ze Spezią. Jest to trzeci reprezentant rodu Maldinich, budujący historię Rossonerich. W przeszłości o sile klubu z Mediolanu stanowili, odpowiednio ojciec i dziadek Daniela, Paulo i Cesare.

Daniel Maldini w sobotę strzelił swoją pierwszą bramkę w seniorskiej drużynie Milanu

W przeszłości historię klubu z Mediolanu budowali zarówno ojciec, jak i dziadek 19-latka

Paulo Maldini rozegrał dla Rossonerich 901 spotkań, a Cesare 399

Daniel Maldini kontynuuje sztafetę pokoleń

Daniel Maldini tę wrześniową sobotę zapamięta prawdopodobnie do końca życia. Stefano Pioli po raz pierwszy zdecydował się wystawić go w wyjściowym składzie w Serie A. W ciągu pierwszej połowy nastolatek nie zachwycił swoją grą, ale tuż po zmianie stron idealnie odnalazł się w polu karnym. Wyskoczył do dośrodkowania Pierre’a Kalulu i głową zdobył swoją debiutancką bramkę w barwach Rossonerich. Ostatecznie Milan wygrał 2:1.

CO ZA HISTORIA! 🥰



Daniel Maldini ze swoją debiutancką bramką w seniorskiej drużynie Rossonerich! ⚽



Czasy się zmieniają, a nazwisko Maldini wciąż stanowi o sile AC Milanu! 💪#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/6DUXEZf90D — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 25, 2021

W przeszłości nazwisko “Maldini” stanowiło o sile AC Milan. W latach 1954-1966 te barwy reprezentował dziadek Daniela, Cesare Maldini. Występował na środku defensywy i wraz z drużyną sięgnął po Puchar Europy (dzisiejszą Ligę Mistrzów) oraz cztery mistrzostwa Włoch. Koszulkę w czarno-czerwonych barwach zakładał 399-krotnie i strzelił w niej dwa gole. Nie dożył obejrzenia debiutanckiego trafienia swego wnuka w barwach ukochanej drużyny. Zmarł w kwietniu 2016 roku.

Syn Cesare, a ojciec Daniela, to zaś zdecydowanie jedna z największych legend w długiej historii klubu z San Siro. Spędził tam całą swoją karierę. Zadebiutował w seniorskiej drużynie w 1985 roku, a odwiesił buty na kołku 24 lata później. Jako wieloletni kapitan drużyny, zdobył z nią pięć pucharów za Ligę Mistrzów, a także siedem mistrzostw Włoch. Zakładał czarno-czerwoną koszulkę 901 razy. Jest to klubowy rekord. Strzelił dla Rossonerich 33 gole.

Teraz Daniel Maldini kontynuuje tę sztafetę pokoleń. Jest to jego pierwsze trafienie w barwach Milanu, ale jako że – w przeciwieństwie do przodków – jest ofensywnym pomocnikiem, można mieć nadzieję, że jeszcze wiele trafień przed nim.

Zobacz również: Spezia – AC Milan: mamy nowego lidera Serie A.