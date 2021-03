We wtorek Juventus pokonał Spezię (3:0), a jedną z ostatnich bramek zdobył Cristiano Ronaldo. Utytułowany Portugalczyk już może cieszyć się z kolejnego rekordu w swojej karierze. Regularność, którą prezentuje 36-latek od lat jest nieosiągalna dla większości zawodników.

Historyczny występ zwieńczony rekordem

Ostatnie spotkanie było dla Ronaldo już 600 wstępem w karierze. Gracz Starej Damy wpisał się na listę strzelców, tuż przed końcem regulaminowego czasu gry. Dzięki strzelonej bramce, ustanowił kolejny rekord w swojej karierze. Portugalczyk jest jedynym, takim piłkarzem na Świecie, który w ostatnich 12 sezonach strzelał co najmniej 20 goli.

Niebywałe liczby

Kiedy spojrzymy na liczby wykręcane przez 36-latka, możemy już tylko złapać się za głowę. Odkąd Ronaldo na stałe zawitał w europejskim futbolu z sezonu na sezon jest co raz lepszy. W koszulce Czerwonych Diabłów wystąpił w 292 meczach i pożegnał się z Old Trafford z 118 golami na koncie. Później, kiedy reprezentował barwy Realu Madryt osiągnął niebywałe statystyki. W 438 spotkaniach do siatki rywala trafiał, aż 450 razy. Teraz kontynuuje swoją przygodę we Włoszech. W Turynie czuje się świetnie, jednak styl prezentowany przez Juventus w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Co ciekawe, Cristiano w 119 występach zdobył już 92 bramki i zamierza jeszcze powalczyć o kolejne trofeum Ligi Mistrzów.

Oprócz Ronaldo, zapunktował również Szczęsny

Polski bramkarz również odnalazł drugi dom we Włoszech. Wojciech Szczęsny jest na najlepszym etapie swojej kariery. Reprezentuje najbardziej utytułowaną ekipę na włoskiej ziemi. W dodatku, w starciu z beniaminkiem w ostatnich minutach obronił jedenastkę. Odkąd gra dla Juve zaliczył siedem skutecznych interwencji rzutów karnych. Obecnie Bianconeri są na trzeciej pozycji w tabeli. Do końca sezonu zostało jeszcze trochę czasu, jednak do prowadzącego Interu Mediolan, wciąż tracą siedem punktów.