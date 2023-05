Źródło: US Cremonese / Serie A

Cremonese po zaledwie roku spędzonym w Serie A wraca na zaplecze włoskiej ekstraklasy. Bezbramkowy remis Spezii Calcio z Lecce oznacza spadek Grigiorossich do Serie B.

IMAGO / Cristiano Mazzi Na zdjęciu: US Cremonese

Cremonese bardzo szybko pożegnało się z włoską ekstraklasą

Drużyna Grigiorossich nie ma już matematycznych szans na utrzymanie

Tym samym znamy już dwóch spadkowiczów Serie A – Sampdoria i Cremonese

Cremonese dołączyło do Sampdorii, znamy dwóch spadkowiczów

Spezia Calcio zremisowała 0:0 z Lecce w spotkaniu 36. kolejki Serie A, a to oznacza, że Cremonese nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie we włoskiej ekstraklasie. Grigiorossi na dwie kolejki przed końcem sezonu tracą siedem punktów do bezpiecznego miejsca.

Tak więc beniaminek po roku wróci na zaplecze. Przypomnijmy, że wcześniej z elitą pożegnała się już Sampdoria Genua. W tym momencie na 18. pozycji także oznaczającej spadek do Serie B plasuje się Hellas Verona, ale drużyna Gialloblu wciąż bije się o utrzymanie ze Spezią Calcio oraz Lecce.

Cremonese w tej kampanii bardzo słabo prezentowało się w lidze, ale za to z dobrej strony pokazało się w Coppa Italia, dochodząc do półfinału, gdzie lepsza okazała się Fiorentina (2:0 i 0:0).