Lukaku może zaliczyć szybki debiut w Napoli. Conte potwierdza

Conte wreszcie doczekał się transferu Lukaku

Napoli oficjalnie ogłosiło podpisanie kontraktu z Romelu Lukaku w ramach transferu definitywnego z Chelsea w czwartek po południu. Koszt transferu wyniósł 30 milionów euro, a ponadto The Blues zapewnili sobie 30% od kolejnego transferu Belga. Lukaku podpisał trzyletni kontrakt ze Stadio Maradona.

Antonio Conte wyraził nadzieję, że Lukaku szybko dołączy do zespołu. – Mam nadzieję, że będę miał go do dyspozycji dzisiaj i jutro, a także pojutrze, ponieważ będziemy trenować rano, aby mógł się zgrać z resztą zespołu – powiedział szkoleniowiec Napoli.

Transfer oznacza ponowne spotkanie Conte i Lukaku, którzy wcześniej zdobyli razem Scudetto podczas ich współpracy w Interze. Lukaku zdobył więcej bramek pod wodzą Conte niż u jakiegokolwiek innego trenera w swojej karierze, strzelając 47 goli w 72 meczach.

Podczas konferencji prasowej przed meczem z Parmą Conte nie szczędził pochwał pod adresem Lukaku: – Co mogę powiedzieć o Romelu? – zastanawiał się Conte. – Jest wyjątkowym środkowym napastnikiem. Zazwyczaj wielcy napastnicy są trochę wolni, ale trzeba wykorzystać ich inne atuty w polu karnym. Potrzebujemy kogoś, kto potrafi przytrzymać piłkę, wciągnąć innych graczy, znaleźć kombinacje, a jednocześnie być graczem, który potrafi atakować wolne przestrzenie i sprawiać kłopoty przeciwnikowi

