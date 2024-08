Lukaku wraca do Serie A! Transfer potwierdzony

Romelu Lukaku w czwartek został oficjalnie przedstawiony jako nowy zawodnik SSC Napoli. Belg przeniósł się do Italii na zasadzie transferu definitywnego z Chelsea. Cała transakcja wyniosła 30 milionów euro.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Oficjalnie: Romelu Lukaku nowym graczem SSC Napoli

W tegorocznym letnim okienku transferowym SSC Napoli przechodzi prawdziwą przebudowę, po tym jak poprzedni sezon okazał się kompletną klapą. Klub spod Wezuwiusza zatrudnił Antonio Conte na stanowisku trenera. „Azzurri” ponadto zdecydowali się na transfer choćby Alessandro Buongiorno, który od wielu lat udowadniał, że jest czołowym graczem na swojej pozycji w całej Serie A.

W czwartek SSC Napoli przekazało kibicom dobrą wiadomość. Otóż klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłosił przyjście Romelu Lukaku, który do tej pory był związany z Chelsea. Belgijski napastnik zatem wrócił do Serie A, po tym jak w przeszłości dwukrotnie bronił barw Interu Mediolan, a także w poprzednim roku występował w AS Romie.

Romelu Lukaku przeniósł się do SSC Napoli na zasadzie transferu definitywnego. Aurelio De Laurentiis i jego świta zapłacili za przyjście reprezentanta Belgii z Chelsea aż 30 milionów euro. Klub związał się z doświadczonym napastnikiem trzyletnim kontraktem, na mocy którego będzie zarabiał około 6,5 miliona euro, nie wliczając bonusów.

Wychowanek Anderlechtu na boiskach Serie A rozegrał do tej pory 129 spotkań. Romelu Lukaku może się pochwalić znakomitymi statystykami. 31-latkowi udało się w tym czasie strzelić aż 70 goli, a także zaliczyć 21 asyst.

