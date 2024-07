Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba jeszcze wróci do gry?

Paul Pogba był obecny w Dusseldorfie podczas meczu Francja – Belgia. Były reprezentant Trójkolorowych pojawił się tam na zaproszenie krajowej federacji. Po ostatnim gwizdku 31-latek rozmawiał z Gianluigim Bagnulo ze Sky Sport. Poruszona została oczywiście kwestia przyszłości piłkarza, któremu grozi czteroletnia przerwa od futbolu:

– Jeśli nie widziałeś mojego wywiadu, w którym mówię, że przechodzę na emeryturę, to znaczy, że tak nie jest, ponieważ nadal czuję się piłkarzem. Chcę walczyć z tą niesprawiedliwością. Pojawił się wywiad, nie wiem, czy widzieliście go w całości, umieścili coś, co… Nie skończyłem mówić. Pogba nie jest skończony, Pogba jest tutaj i dopóki nie zobaczycie mnie mówiącego, że jestem skończony, nie martwcie się. Mam niesamowite pragnienie powrotu, czuję się jak dziecko, które chce być profesjonalistą. Trenuję, robię wszystko, by wrócić na boisko”.

– Z ostatnich wiadomości wynika, że wciąż jestem zawodnikiem Juventus, mam kontrakt, ale nie miałem okazji porozmawiać z trenerem Panuje cisza. Myślę, że czekają na wynik apelacji, ale trzeba ich zapytać – zakończył Pogba.

