Rabiot nie czuje się piłkarzem Juventusu. Szokujące oświadczenie Francuza

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot unika pytań o swoją przyszłość

Kontrakt Adriena Rabiota z Juventusem wygasł 30 czerwca. Od wielu tygodni pojawiają się spekulacje na temat jego przyszłości i w zasadzie trudno ocenić, jak potoczą się jego dalsze. W mediach pojawiają się dość sprzeczne informacje i nikt nie może przewidzieć, czy Francuz ostatecznie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy ze Starą Damą. Podobnie było przed rokiem, gdy pomocnik kontrakt podpisał w ostatniej chwili.

Rabiot obecnie przebywa z reprezentacją Francji na Euro 2024. W poniedziałek Les Blues awansowali do ćwierćfinału turnieju po zwycięstwie z Belgią 1:0. Po końcowym gwizdku arbitra pomocnik został zapytany o swoją przyszłość i sytuację kontraktową. – Czy nadal czuję się zawodnikiem Juventusu? Jeśli nie mam kontraktu, nie mogę powiedzieć, że jestem zawodnikiem Juventusu – powiedział Francuz w rozmowie z “Sky Sports”. – Na razie to nic nie znaczy, jak powiedziałem wcześniej, jestem skoncentrowany na reprezentacji, zobaczymy, co się wydarzy. Nie chcę teraz o tym rozmawiać.

– Jestem oczywiście w stałym kontakcie z klubem, zobaczymy, co się wydarzy po Euro – dodał Rabiot, który ma wiele opcji na przyszłość. Francuz oprócz oferty Starej Damy jest także łączony z przenosinami do Milanu. Ponadto znajduje się na liście życzeń kilku klubów z Premier League, a przede wszystkim Manchesteru United, który proponuje mu znacznie wyższe zarobki niż włoskie kluby.

Zobacz również: Morata blisko sensacyjnego transferu. Hiszpan odrzucił powrót do Serie A