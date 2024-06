Gwiazda reprezentacji Gruzji unika rozmów o przyszłości

Podczas konferencji prasowej reprezentacji Gruzji na Euro 2024, Chwicza Kwaracchelia odmówił rozmów na temat swojej przyszłości. To reakcja na wcześniejsze oświadczenia jego agenta, który zapowiedział, że zawodnik zamierza opuścić Napoli.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Chwicza Kwaracchelia każe Napoli czekać

Chwicza Kwaracchelia jest obecnie jednym z najgorzej zarabiających zawodników w SSC Napoli. Aktualnie reprezentant Gruzji zarabia około 1,5 miliona euro rocznie plus premie. Odkąd przybył do stolicy Kampanii w 2022 roku, jego zarobki nie zmieniły się. Przed przeprowadzką do Serie A występował w Dinamo Batumi.

Brak nowych warunków finansowych oraz niezakwalifikowanie się włoskiego klubu do europejskich pucharów sprawiły, że zawodnik naciska na odejście, a prawdopodobnym kierunkiem jest Paris Saint-Germain. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Kwaracchelia został zapytany o swoją sytuację klubową, jednak odmówił odpowiedzi.

– Unikam komentowania sytuacji klubowej. Jesteśmy tutaj, by porozmawiać o meczu Portugalia – Gruzja. To jedyna rzecz, która mnie w tej chwili interesuje. Ne myślę o niczym innym – oznajmił gruziński napastnik. Napoli wielokrotnie podkreślało, że nie zamierza sprzedawać 23-latka.

Jednak jego agent i ojciec ujawnili lokalnym mediom, że planują odejście zawodnika zaraz po zakończeniu mistrzostw Europy w Niemczech. Klub zagregował w komunikacie na spekulacje. – To nie agenci ani ojcowie decydują o przyszłości piłkarza, który ma kontrakt z Napoli, lecz klub. Koniec historii – podkreślono.

Gruzja, która bierze udział w swoim pierwszym dużym turnieju w historii, nadal ma szansę dotrzeć do 1/8 finału Euro 2024, jeśli w środę pokona Portugalię w Gelsenkirchen.