Po tygodniach zwlekania Paul Pogba wreszcie poddał się operacji usunięcia łąkotki w kolanie. Sposób leczenia i wcześniejsze decyzje piłkarza skrytykował chirurg, który przeprowadził operację.

W nadziei na powrót przed mundialem, Paul Pogba nie chciał zgodzić się na operację

Ostatecznie poddał się on zabiegowi usunięcia łąkotki w kolanie

Zachowanie reprezentanta Francji skrytykował chirurg Roberto Rossi, który odpowiadał za przeprowadzenie operacji

Pogba sam sobie zaszkodził

Paul Pogba tego lata zakończył swoją współpracę z Manchesterem United i zaliczył hitowy powrót do Turynu. Fani Juventusu cieszyli się na myśl o pozyskaniu zawodnika takiego kalibru, jednak ich radość trwała bardzo krótko. Na jednym z treningów Francuz doznał kontuzji kolana, która wyeliminowała go z gry na początku sezonu.

Diagnoza okazała się pesymistyczna. Badania wykazały uszkodzenie łąkotki bocznej w kolanie, a włoski klub zalecał przeprowadzenie operacji. Ostateczne zdanie należało jednak do piłkarza, który się na nią nie zgodził. Było to spowodowane zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Katarze, na które Pogba bardzo chciał pojechać. Przeprowadzenie operacji mogłoby poskutkować konieczną przerwą, która wykluczyłaby go z udziału w mundialu.

Reprezentant Francji rozpoczął leczenie zachowawcze, a rehabilitacja przebiegała w odpowiednim kierunku. Problem pojawił się po powrocie na murawę. Zawodnik szybko zrozumiał, że bez operacji nie będzie w stanie wyleczyć się do końca, dlatego finalnie zdecydował się jej poddać.

W poniedziałek 29-latek przeszedł zabieg, a teraz ponownie rozpoczyna rehabilitację. Chirurg Roberto Rossi skrytykował wcześniejsze działania Pogby, które doprowadziły do pogłębienia urazu. Nie dało się bowiem zszyć uszkodzonej łąkotki, bowiem jedyną opcją było jej całkowite usunięcie.

Uszkodzenie łąkotki było o tyle problematyczne, że tkanka została rozdrobniona, a uraz się pogłębił. Doprowadził do tego sam zawodnik, próbując szybciej wrócić na boisko.

Zachowawcze leczenie nie przyniosło oczekiwanego skutku, a wręcz przeciwnie, pogorszyło sytuację. Teraz nie mieliśmy już możliwości zszycia uszkodzonej łąkotki. Konieczne było jej całkowite usunięcie – zdradził Rossi.

Pogbę teraz czeka minimum osiem tygodni przerwy. Niemal na pewno wyklucza go to z wyjazdu na tegoroczny mundial w Katarze, który zainauguruje już w końcówce listopada. W Juventusie spodziewają się, że środkowy pomocnik wróci do pełnej sprawności dopiero po nowym roku.

