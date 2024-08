Chiesa został skreślony przez Juventus. Sytuacja zaognia się

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa musi szukać nowego klubu

Federico Chiesa znalazł się na marginesie projektu prowadzonego przez Thiago Mottę i dyrektora sportowego Cristiano Giuntoliego, co potwierdziło jego wykluczenie z kadry na ostatni mecz towarzyski Juventusu z Atletico Madryt. Problemy Włocha zaczęły się od jednoznacznej deklaracji szkoleniowca Starej Damy przed meczem towarzyskim z Brestem 3 sierpnia. – Kto został w domu, jest poza projektem – powiedział.

Słowa te nie pozostawiły złudzeń, a Chiesa tym samym zmuszony został do szukania nowego rozwiązania. Mimo to pojawiły się sygnały sugerujące możliwą poprawę relacji obu stron. Chiesa zamieścił w mediach społecznościowych wpisy z barwami Juventusu, co mogło wskazywać na chęć pozostania w klubie. Dodatkowo, jego ojciec, Enrico Chiesa, próbował pośredniczyć w rozmowach, apelując o załagodzenie konfliktu pomiędzy agentem zawodnika Fali Ramadanim a kierownictwem klubu.

Niestety, mimo tych prób, sytuacja nie uległa poprawie. Juventus, z Thiago Mottą na czele, pozostał nieugięty. Kiedy drużyna udała się do Goeteborga na mecz z Atletico Madryt, Chiesa znów został pominięty przy ustalaniu kadry. To wyraźny sygnał, że klub nie zamierza ustępować, a Chiesa „musi jak najszybciej szukać nowych rozwiązań”, jak stwierdził Motta. W obliczu tych wydarzeń Bianconeri skupiają się na wzmocnieniach na skrzydłach, negocjując m.in. transfer Nico Gonzaleza, co jeszcze bardziej oddala Chiesę od pierwszego składu.

Mimo napiętej sytuacji, Chiesa wciąż nie znalazł nowego klubu. Opcje wewnątrz Włoch, takie jak Napoli czy Roma, zostały odrzucone przez samego zawodnika ze względu na brak możliwości gry w Lidze Mistrzów. Również zagraniczne propozycje nie przyniosły konkretów, które mogłyby skłonić Chiesę do zmiany barw klubowych. Inter Mediolan pozostaje jednym z możliwych kierunków, choć nie jest to opcja priorytetowa.

