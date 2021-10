Cagliari Calcio na inaugurację siódmej kolejki Serie A zremisowało z Venezią Calcio 1:1. Rossoblu do przerwy prowadzili 1:0 po trafieniu Keity Balde. W doliczonym czasie spotkania bramkę na 1:1 zdobył jednak Gianluca Busio i obie drużyny musiały podzielić się punktami.

Busio z premierowym golem w Italii

Cagliari Calcio do potyczki na Sardegna Arena z beniaminkiem ligi włoskiej podchodziło w roli faworyta. Niestety dla polskich kibiców w szeregach Rossoblu zabrakło w kadrze meczowej Sebastiana Walukiewicza. Oba zespoły miały zamiar przerwać serię spotkań bez wygranej, co mogło być dobrym prognostykiem na mecz.

Po pierwszej połowie więcej powodów do radości mogli mieć gospodarze. Było to następstwem gola strzelonego przez Keitę Balde. Piłkarz Czerwono-niebieskich wykorzystał w 19. minucie dośrodkowanie Martina Caceresa i strzałem głową skierował piłkę do siatki. Goście w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji mieli jedną szanse na gola, ale wynik po niej nie uległ zmianie.

Tymczasem przez większą część drugiej połowy nic nie wskazywało, że wynik rywalizacji ulegnie zmienie. Rzutem na taśmę w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadzili jednak zawodnicy Venezii. W roli głównej wystąpił Gianluca Busio, który oddał strzał z mniej więcej 15 metrów. Po drodze piłka odbniła się od zawodnika gospodarzy i oba zespoły musiały zadowolić się punktem.