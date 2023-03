fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek nie zachwyca w tym sezonie

Reprezentant Polski jak na razie zdobył trzy bramki

Z niepokojem na poczynania zawodnika spogląda Marek Koźmiński

Były reprezentant Polski zabrał głos na jego temat w rozmowie z Faktem

Piątek stracił dawny blask

Krzysztof Piątek trafił w trakcie ostatniego letniego okna transferowego do Salernitany na wypożyczenie z Herthy. Włoski klub zapłacił za taką transakcję milion euro. Na razie jednak Il Pistolero nie spełnia pokładanych w nim nadziei, zdobywając zaledwie trzy bramki w 21 spotkaniach ligowych.

Zaniepokojony dyspozycją polskiego napastnika jest Marek Koźmiński. Niedoszły nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i były reprezentant Polski w rozmowie z Faktem wypowiedział się na temat Piątka.

– Nie chcę, aby to zabrzmiało tak, jakbym chciał sprowadzić go na ziemię, ale być może to było za wysoko, jak na jego umiejętności – mówił Koźmiński w rozmowie z Faktem.

– Piątek został w pewnym momencie oceniony bardzo, bardzo pozytywnie. Nad wyraz w stosunku do jego realnych możliwości i być może to się za nim ciągnie. Być może to, czego od niego oczekujemy, jest poza jego zasięgiem – uzupełnił 52-latek.

Czytaj więcej: Piątek zyska rywala o miejsce w składzie? Były reprezentant Włoch łączony z Salernitaną