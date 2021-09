Bramkarz Milanu opublikował mocne przesłanie przeciwko rasizmowi

Mike Maignan w trakcie szlagieru ligi włoskiej, w którym AC Milan na wyjeździe mierzył się z Juventusem, był obrażany na tle rasistowskim. Zawodnik na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował wiadomość, która ma zmobilizować do przeprowadzenia akcji przeciwko rasizmowi.

Mike Maignan trafił do Milanu w trakcie letniego okienka transferowego

Francuz dołączył do włoskiej ekipy z Lille

Przy okazji spotkania z Juventusuem zawodnik poznał smutniejszą stronę Serie A

Maignan kolejnym celem ataków rasistowskich

Mike Maignan dołączył do teamu z San Siro latem, mając zastąpić Gianluigiego Donnarummę w Milanie. Zawodnik w trakcie rozgrzewki przed potyczką na Allianz Stadium stał się celem wyzwisk na tle rasistowskim, czytamy na łamach RMC Sport. W związku z tym zawodnik postanowił wyrazić na Twitterze swoje zdanie na temat incydentu, który miał miejsce w niedzielny wieczór.

“W niedzielę wieczorem na Allianz Stadium kibice Juventusu zaatakowali mnie rasistowskimi obelgami i okrzykami. Co mam napisać w takich okolicznościach? Że rasizm jest zły, a Ci kibice są głupi? Nie jestem ani pierwszym, ani ostatnim zawodnikiem, którego dotknęła taka sytuacja. Dopóki będziemy traktować te wydarzenia jako odosobnione incydenty i nie będziemy mieć globalnej akcji, historia będzie się powtarzać” – napisał Mike Maignan w wiadomości.

“Musimy być liczniejsi i zjednoczeni w walce o społeczeństwo, która wykracza poza ramy futbolu. Sam nie wiem, czy Ci, którzy nas obrażają wiedzą, że dotyka to także nasze rodziny i naszych bliskich. Nie jestem ofiarą rasizmu. Jestem Mike, który jest dumny z tego, jaki jest. Dopóki będziemy mogli oddawać głos, aby coś zmienić, to trzeba to robić” – czytamy dalej.

Wiadomość bramkarza Rossonerich została pozytywnie odebrana przez jego kolegów. Między innymi przez Presnela Kimpembe, czy Djibril Sidibe. Tymczasem tydzień wcześniej z podobnym problemem musiał się zmierzyć Timoue Bakayoko. Zawodnik był wraz z Franckiem Kessim celem rasistowskich ataków podczas spotkania z Lazio, które zakończyło się wygraną Milanu 2:0.

