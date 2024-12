Edoardo Bove w trakcie meczu Fiorentina - Inter trafił do szpitala ze względu na atak epilepsji. Fabrizio Romano w poniedziałek przekazał nowe wieści ws. stanu zdrowia zawodnika.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Edoardo Bove

Dobre wieści ws. stanu zdrowia Edoardo Bove

Dramatyczne sceny rozegrały się w trakcie meczu Fiorentina – Inter w ramach 14. kolejki Serie A. W 18. minucie gra została przerwana ze względu na problemy zdrowotne Edoardo Bove. Zawodnik gospodarzy dostał ataku epilepsji, przez co potrzebna była natychmiastowa pomoc. Włoch został przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego we Florencji. Ostatecznie ze względu na wydarzenia arbiter spotkania podjął decyzję o przerwaniu meczu. Nowy termin dokończenia rywalizacji nie jest jeszcze znany.

Kilka godzin po tym, jak Bove stracił przytomność, Fiorentina opublikowała pierwsze oficjalne informacje ws. stanu zdrowia 22-latka. Piłkarz trafił na oddział intensywnej terapii, lecz jego stan był stabilny. Ponadto wykluczono uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i układu krążeniowo-oddechowego. Z kolei w poniedziałek Fabrizio Romano przekazał najnowsze informacje odnośnie pomocnika Violi.

Według włoskiego dziennikarza noc w szpitalu przebiegła pomyślnie, a Bove został odintubowany po 13 godzinach. Co więcej, zawodnik jest przytomny i świadomy, odpowiadając na zadawane mu pytania. Na tę chwilę nie wiadomo, jednak kiedy opuści szpital.

Sytuacja, która wydarzyła się na Stadio Artemio Franchi zwróciła uwagę całego świata. Do Florencji płynęły wiadomości wsparcia dla Edoardo Bove. Viola w imieniu zawodnika podziękowała wszystkim za wsparcie w specjalnym komunikacie na portalu X.