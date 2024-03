Bologna pokonała w niedzielnym meczu 27. kolejki Serie A Atalantę i wykonała olbrzymi krok w kierunku awansu do Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thiago Mottę zajmuje obecnie czwarte miejsce w rozgrywkach.

IMAGO / Gianluca Rici Na zdjęciu: Piłkarze Bolonii

Bologna jest rewelacją tego sezonu Serie A

Rossoblu pewnie zmierzają w kierunku Ligi Mistrzów

W niedzielę pokonali Atalantę

Bologna zmierza w kierunku Ligi Mistrzów

Bologna jest rewelacją tego sezonu Serie A. Po 27. kolejkach niespodziewanie zajmuje czwarte miejsce w tabeli mając na swoim koncie 51 punktów. Obecnie wyprzedza piątą AS Romą o cztery oczka. W niedziele Rossoblu pokonali w bardzo ważnym pojedynku Atalantę 2:1.

Tym samym Bologna zrobiła wielki krok w kierunku Ligi Mistrzów. Przed sezonem nikt nie spodziewał się, że ten klub na tym etapie będzie jednym z głównych kandydatów do awansu do Champions League. Oczywiście do końca rozgrywek pozostało jeszcze wiele meczów, ale goniące drużyny (Atalanta, Roma, Napoli i Fiorentina) mają swoje problemy i słabo punktują.

To tylko pokazuje, jak znakomitą pracę w Bolonii wykonuje Thiago Motta. Szkoleniowiec jest już łączony z objęciem znacznie silniejszego klubu. We Włoszech mówi się o Juventusie czy Milanie, ale wymienia się go również w kontekście FC Barcelony, gdzie miałby zastąpić Xaviego.

