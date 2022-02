fot. PressFocus Na zdjęciu: Danilo

Atalanta – Juventus to był drugi hit 25. kolejki Serie A. Ostatecznie powodów do radości nie miała żadna z ekip, bo spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Gola dla gospodarzy strzelił po genialnym uderzeniu Rusłan Malinowski. Do wyrównania rzutem na taśmę doprowadził Danilo.

Stara Dama zaliczyła siódmy remis w sezonie

La Dea podzieliła się punktami po raz ósmy w kampanii

Całe zawody między słupkami bramki Starej Damy rozegrał Wojciech Szczęsny, dla którego nie był to najlepszy występ w sezonie

Atalanta – Juventus: wielka bitwa w Bergamo

Atalanta przystępowała do potyczki z podopiecznymi Massimiliano Allegriego, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po czterech meczach bez wygranej. Juventus miał z kolei nadzieję, że uda mu się wykorzystać sobotnie potknięcie Interu Mediolan w boju z SSC Napoli (1:1). Stara Dama jednocześnie chciała odnieść 14. zwycięstwo w sezonie.

W pierwszych 45 minutach byliśmy świadkami ciekawego spektaklu z udziałem obu drużyn. Mimo że żadnej ze stron nie udało się zdobyć bramki. Chociaż sytuacji strzeleckich nie brakowało. Niemniej Dusanovi Vlahoviciowi, Paulo Dybali i Luisowi Murielowi nie udało się skierować piłki do siatki.

Nie popisał się w pierwszej połowie także Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz przy jednej z akcji zdecydował się na opuszczenie pola własnej bramki. Reprezentant Polski popełnił fatalny błąd, który jednak nie kosztował Juve straty gola. Po interwencji Polaka piłkarze La Dei chcieli, aby Szczęsny został ukarany czerwoną kartkę, ale ostatecznie takiej decyzji po weryfikacji VAR nie było.

Po zmianie stron Bianconeri za sprawą Dusana Vlahovicia podjęli kolejną dramatyczną próbę objęcia prowadzenia, ale na przeszkodzie Serbowi stanął bramkarz Atalanty. Tymczasem w 76. minucie stało się coś, czego niewielu spodziewało się przed spotkaniem. La Dea będąca w kryzysie objęła prowadzenie po kapitalnym uderzeniu Rusłana Malinowskiego, który swoim strzałem kompletnie zaskoczył Szczęsnego.

Gdy wydawało się, że trzy oczka zainkasuje Atalanta, to ostatnim tchnieniem Danilo doprowadził do wyrównania. Tym samym bitwa na Gewiss Stadium zakończyła się rezultatem 1:1, dzięki czemu Juventus utrzymał czwarte miejsce w tabeli. Turyńczycy legitymują się obecnie dorobkiem 46 oczek na koncie. Z kolei dwa punkty mniej ma La Dea, która jednak ma do rozegrania zaległe spotkanie z Udinese Calcio.