AS Roma uniknęła kompromitacji. Sassuolo pokonało Lazio, ale nie zagra w pucharach

Oprócz ekscytującej walki w czołówce byliśmy świadkami jeszcze innych pojedynków w 38. kolejce Serie A. Sassuolo dzielnie walczyło o awans na siódmą lokatę, ale pomimo pewnego zwycięstwa nad Lazio (2:0), nie zagra w europejskich pucharach. Wszystko spowodowane jest przez szczęśliwy remis AS Romy ze Spezią (2:2). Natomiast Benevento Kamila Glika wyszarpało punk w rywalizacji przeciwko Torino (1:1).

Mkhitaryan zapewnił arcyważny punkt Romie

Pojedynek na Stadio Alberto Picco nie ułożył się po myśli rzymian. Spezia strzeliła do przerwy dwa gole i AS Roma była w poważnych tarapatach. Niespodziewanie zaraz po przerwie zobaczyliśmy zupełnie inne oblicze gości. Zaledwie po siedmiu minutach drugiej połowy straty do rywala zmniejszył El Shaarawy. Od tej pory ekipa ze stolicy Włoch zepchnęła przeciwnika do głębokiej defensywy, przez co kolejna bramka była tylko kwestią czasu. Kiedy mieliśmy wrażenie, że nic w tym meczu się nie zmieni, nieoczekiwanie Henrikh Mkhitaryan dopadł do odbitej futbolówki przez Eidina Dzeko i z wielkim impetem wpakował ją nie do obrony pod samą porzeczkę.

Świetny sezon Sassuolo, ale apetyt był zdecydowanie większy

Lazio pewne udziału w Lidze Europy, przeciwko Sassuolo zagrało słabo. Gospodarze dość szybko objęli prowadzenie za sprawą Kyriakopoulosa, jednak później mecz zrobił się niezwykle wyrównany. Co ciekawe Zielono-czarni po godzinie gry musieli grać bez strzelca premierowego gola, który otrzymał drugą żółtą kartkę, przez co wyleciał przedwcześnie z boiska. Pomimo kadrowych problemów, Sassuolo strzeliło kolejną bramkę i mecz zakończył się wynikiem 2:0.

Benevento pożegnało się z Serie A

Torino już wcześniej wywalczyło utrzymanie, czego nie można powiedzieć o Benevento. Czarownicy po pierwszej części sezonu zajmowali 10. miejsce w tabeli. Runda rewanżowa w wykonaniu zeszłorocznego beniaminka pozostawiła wiele do życzenia. Tylko jedno zwycięstwo na wiosnę to za mało, aby myśleć o dalszej grze w Serie A.

Tymczasem w Turynie zobaczyliśmy pojedynek drużyn z Polakami na pokładzie. Glik zagrał od pierwszej minuty, z kolei Linetty pojawił się po przerwie. Turyńczycy objęli prowadzenie w pierwszej połowie, ale nie utrzymali korzystnego rezultatu do końca, a trafienie Tello na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem, ustaliło ostateczny rezultat meczu.

Atalanta Bergamo – AC Milan 0:2 (0:1)

0:1 Kessie 43′

0:2 Kessie 90′

Bologna – Juventus 1:4 (0:3)

0:1 Chiesa 6′

0:2 Morata 29′

0:3 Rabiot 45′

0:4 Morata 47′

1:4 Orsolini 86′

Napoli – Hellas Verona 1:1 (0:0)

0:1 Rrahmani 60′

1:1 Faraoni 69′

Sassuolo – Lazio 2:0 (1:0)

1:0 Kyriakopoulos

2:0 Berardi

Spezia – AS Roma 2:2 (2:0)

1:0 Verde 6′

2:0 Pobega 38′

2:2 El Shaarawy 52′

2:2 Mkhitaryan 85′

Torino – Benevento 1:1 (1:0)

1:0 Bremer 29′

1:1 Tello 72′