AS Roma oficjalnie poinformowała, że Jose Mourinho został zwolniony z klubu. Jak donosi La Repubblica, ofertę Giallorossich zdążył już odrzucić Antonio Conte.

IMAGO / Simon Bellis Na zdjęciu: Mourinho i Conte

Jose Mourinho zwolniony z AS Romy

Giallorossi szukają nowego trenera

Antonio Conte już odrzucił propozycję

We wtorkowy poranek we Włoszech gruchnęła wiadomość o zwolnieniu Jose Mourinho. Po ostatnich wynikach AS Roma postanowiła podjąć radykalną decyzję o zmianie szkoleniowca w trakcie sezonu.

Już wcześniej La Repubblica informowała, że losy Portugalczyka są policzone. Dziennik przekazał także wieści o wstępnych rozmowach Giallorossich z Antonio Conte. Były trener takich klubów jak m.in. Juventus, Inter Mediolan i Chelsea zdecydował się odrzucić propozycję rzymian.

Aktualnie AS Roma jest w trakcie poszukiwania następcy. Być może media nie wiedzą o kandydacie, który przyjął ofertę i wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie. Sporo mówi się o kandydaturze Daniele De Rossiego.