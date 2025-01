Dramat! Milik z kolejną kontuzją! Co dalej z reprezentantem Polski?

Arkadiusz Milik dopiero co miał wrócić do treningów i gry w Juventusie po kontuzji, której nabawił się przed Euro 2024. Teraz "La Gazzetta dello Sport" informuje, że 30-latek doznał kolejnego urazu.

Powrót Milika się przedłuży, kolejna kontuzja!

Arkadiusz Milik przez ostatnie lata bardzo często musiał mierzyć się z różnego rodzaju kontuzjami oraz urazami, które eliminowały go z gry zarówno w Juventusie, jak i reprezentacji Polski. 30-latek od czerwca 2024 zmaga się z urazem kolana, którego nabawił się podczas przygotowań do Euro 2024. I gdy wydawało się, że Polak jest już blisko powrotu do gry – wszystkie sygnały z Włoch wskazywały na to, że już w styczniu będzie mógł wrócić do gry – Milik nabawił się kolejnej kontuzji.

Według informacji przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport”, Arkadiusz Milik w ostatnich dniach doznał kontuzji mięśnia łydki. To powoduje, że jego powrót do gry zdecydowanie się przedłuży, ale Włosi nie podają konkretnego czasu, w którym Milik będzie pauzować. Wiadomo tylko, że reprezentant Polski w najbliższym czasie przejdzie badania, które określą jego czas rehabilitacji.

Arkadiusz Milik w sumie dla Starej Damy rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował dwie asysty. Ostatni ligowy mecz napastnika miał miejsce w maju 2024 roku. Później rozegrał tylko pięć minut w starciu z Ukrainą, podczas którego doznał urazu kolana. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Od jakiegoś czasu media informują także, że Milik nie ma przyszłości w Juventusie.

