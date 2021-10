Allegri: Zasługujemy na swoje miejsce w tabeli

Massimiliano Allegri nie szukał tanich wymówek po porażce Juventusu z Hellas Verona. Szkoleniowiec Starej Damy przyznał po meczu, że ta zasługuje na swoje niskie miejsce w tabeli Serie A.

Juventus przegrał w sezonie 2021/2022 ligi włoskiej już czwarty mecz

Bianconerich bez wygranej pozostają od trzech kolejek

W tabeli Serie A są dopiero na 9. miejscu

Koniec marzeń o tytule?

Juventus już po kwadransie przegrywał w Weronie z Hellas 0:2 po dwóch trafieniach Giovanniego Simeone. Rozmiary porażki zmniejszył w 80. minucie Weston McKennie, ale to było wszystko, na to co tego dnia stać był Juve na Stadio Marc`Antonio Bentegodi. Dla Bianconerich była to już czwarta porażka w bieżących rozgrywkach, a druga z rzędu! Turyńscy fani pogodzili się już chyba z myślą, że i w tym sezonie ich pupile nie będą się liczyć w walce o scudetto.

Zaklinać rzeczywistości nie ma zamiaru również szkoleniowiec Starej Damy, Massimiliano Allegri. Na konferencji prasowej przyznał, że jego zespół w pełni zasługuje na niskie miejsce w tabeli Serie A.

Drużyna środka tabeli

– W tej chwili słowa nie mają znaczenia. Prawda jest taka, że obecnie jesteśmy drużyną ze środka tabeli i musimy pogodzić się z tą rzeczywistością. Tylko z determinacją i większością jakością możemy wyjść z tej sytuacji – powiedział w rozmowie z “DAZN” po porażce z Hellas.

– Nie ma sensu użalać się nad sobą, to nic nie pomoże. Musimy się skupić tylko nad tym, co możemy zrobić, a sprawy szybko się ułożą. Wciąż mamy dobry skład, ale w piłce nożnej nie zawsze wszystko idzie po Twojej myśli. Musimy reagować z większą dumą i determinacją – podkreślił.

