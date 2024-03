Allegri zaskoczył po kolejnej wpadce Juventusu. Niespodziewane słowa

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus znów zgubił punkty w Serie A

W sobotę Stara Dama przegrała z Lazio

Allegri mimo to uważa, że Bianconeri rozgrywają dobry sezon

Juventus znów zawiódł na boiskach Serie A

Juventus w sobotę przegrał z Lazio 0:1 po golu w ostatniej minucie meczu. Dla Starej Damy była to kolejna wpadka w ostatnich tygodniach. Bianconeri zdobyli jedynie siedem punktów w ostatnich dziewięciu kolejkach.

– Statystyki mówią, że nie radzimy sobie najlepiej. Na szczęście mamy dużą przewagę nad piątym miejscem. Musimy i osiągniemy nasz cel, jakim jest awans do Ligi Mistrzów, nawet jeśli będzie to miało miejsce w ostatnim meczu sezonu. To nie jest łatwy moment. Musimy go przezwyciężyć i odwrócić sytuację – przyznał Allegri.

– W piłce nożnej nigdy nie jest łatwo. Są momenty, które przemawiają na twoją korzyść lub przeciwko tobie. Musimy po prostu nadal wierzyć w to, co robimy i w tych zawodników, ponieważ mają dobry sezon – dodał szkoleniowiec Juventusu.

Juventus będzie miał okazję do rewanżu już we wtorek, gdy obie drużyny spotkają w półfinale Pucharu Włoch.

Zobacz również: Juventus znów rozczarował, udany debiut Tudora [WIDEO]