Juventus FC w sobotę rozegra kolejny mecz ligowy. Tym razem na drodze Starej Damy stanie Hellas Werona. Tymczasem przed tym starciem Massimiliano Allegri w trakcie rozmowy z DAZN zasugerował, że w momencie, gdyby Cristiano Ronaldo zmienił klub wcześniej, to wówczas okienko transferowe w wykonaniu władze Starej Damy mogło wyglądać inaczej.

Juventus po rozegraniu 10 meczów ligowych legitymuje się bilansem 15 punktów

Przed starciem z Hellas Werona na temat starcia z tym zespołem głos zabrał Massimiliano Allegri

Włoch omówił temat rozstania Cristiano ronaldo z klubem i celów dotyczących zespołu

Allegri otwarcie o transferze Ronaldo do Man Utd

Juventus FC w tej kampanii miał walczyć znów o najwyższe cele. Panaceum na to miał być Massimiliano Allegri. Tymczasem już po dziesięciu kolejkach ligowych Stara Dama ma na swoim koncie trzy porażki, co budzi niepokój u kibiców.

– Nauczyłem się jednego. To, co zostało powiedziane i to, co zostało zrobione, jest interpretowane przez wszystkich – mówił opiekun Bianconerich w rozmowie z DAZN.

– To normalne, że 28 sierpnia, trzy dni przed końcem rynku transferowego, nie masz możliwości zastąpienia kogoś takiego jak Ronaldo. Klub jednak dobrze sobie poradził, pozyskując Moise Keana z którego jestem zadowolony, bo strzelił już dla nas ważne gole – kontynuował Włoch.

Opiekun teamu z Turynu mówił też o celach w Lidze Mistrzów i w Serie A. – Juventus nie może stawiać sobie celów. Musimy koncentrować się w europejskich pucharach po prostu na awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Zanim jednak będziemy myśleć o Lidze Mistrzów, to musimy skupić się na starciu z Hellas Werona – rzekł Allegri.

– Cały czas jestem zdania, że faworytem do mistrzostwa są Inter Mediolan, ale AC Milan i SSC Napoli to zespoły, które mają wszystko, aby również powalczyć o mistrzostwo Włoch – kontynuował Włoch.

