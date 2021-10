Juventus FC zmierzy się dzisiaj wieczorem z Interem Mediolan w spotkaniu dziewiątej kolejki Serie A. Ekipa z Turynu przystąpi do potyczki, chcąc kontynuować serię meczów bez porażki. Przed starciem z mistrzem Włoch opiekun Starej Damy przekonywał, że to Inter jest faworytem do zwycięstwa.

Inter Mediolan w hicie ligi włoskiej zmierzy się z Juventusem

Stara Dama powalczy o piąte z rzędu ligowe zwycięstwo

Przed batalią z mediolańczykami wypowiedział się opiekun teamu z Allianz Stadium

“Mecz z Interem nie będzie decydował o mistrzostwie”

Juventus FC w poprzedniej kampanii dwukrotnie pokonywał Inter. Jedno zwycięstwo zaliczył w Coppa Italia i jedno w lidze włoskiej. Trener Starej Damy przekonywał przed tym bojem, że spodziewa się pięknego wieczoru w Mediolanie pod względem piłkarskim.

– To będzie piękny wieczór. Tym bardziej że na trybunach znajdzie się mniej więcej 60 tysięcy widzów, którzy mają duże oczekiwania – mówił Allegri na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Jestem przekonany, że to będzie świetne spotkanie z udziałem obu zespołów. Moim zdaniem Inter jest faworytem do wygrania mistrzostwa Włoch. Zatem dla nas to będzie ważny test przeciwko silnemu zespołowi – uzupełnił Włoch.

Trener Bianconerich nie wierzy, że mecz z mistrzami Serie A będzie decydujący w walce o mistrzowski tytuł.

– Moim zdaniem to nie będzie decydujący mecz, ale możemy w nim przedłużyć swoją serię. Nie możemy natomiast myśleć o tym, że wygramy lub przegramy w jednym spotkaniu walkę o mistrzostwo Włoch – rzekł Allegri.

W tabeli Serie A obie ekipy dzieli różnica trzech oczek. Na trzeciej pozycji plasuje się Inter, a na siódmym miejscu znajduje się Juventus.

Inter Mediolan Juventus Turyn 2.25 3.65 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. października 2021 11:27 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin