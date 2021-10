Juventus FC w jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów w ramach siódmej kolejki Serie A zmierzy się w roli gościa z Torino. Tymczasem szkoleniowiec Starej Damy przekonywał, że do derbów trudniej jest się przygotować niż do starcia z Chelsea. Ponadto ujawnił nazwiska dwóch zawodników pewnych gry.

Juventus FC ostatnio imponuje konsekwencją w odnoszeniu zwycięstw. Stara Dama może pochwalić się trzema kolejnymi wygranymi bojami, licząc wszystkie rozgrywki. Okazję na poprawienie tego bilansu Stara Dama będzie miała w niedzielny wieczór.

– Jutro kibice wracają na stadion i będzie to dobry mecz. Musimy poprawić swoją pozycję w tabeli i mamy na to szansę – rzekł Massimiliano Allegri przed potyczką z Il Toro w trakcie konferencji prasowej.

– Dla naszych przeciwników to będzie coś w rodzaju meczu życia. Torino bez wątpienia przygotuje się do starcia z nami jak najlepiej. Nie mamy innego wyjścia i musimy zrobić to samo. Przygotować się do tego spotkania jeszcze lepiej niż do rywalizacji z Chelsea – kontynuował trener Juve.

– Derbowe spotkania są jak małe finały. Musimy zrobić kolejny krok w przód. Czeka nas zupełnie inny mecz, niż przeciwko The Blues – powiedział Włoch.

Allegri ujawnił nazwiska dwóch zawodników, którzy mogą być pewni gry przeciwko Torino. W gronie tym jest reprezentant Polski. – Wojciech Szczęsny i Giorgio Chiellini na pewno zagrają – ujawnił opiekun Bianconerich.

Starcie Torino – Juventus zacznie się o godzinie 18:00. Mecz odbędzie się na Stadio Olimpico.

