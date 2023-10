fot. Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus sezon 2023/2024 może na razie zaliczyć do udanych, starając się dotrzymać kroku Interowi Mediolan

Bianconeri wygrali w trakcie minionego weekendu siódme spotkanie w tej kampanii

Na temat wygranej turyńczyków wypowiedział się szkoleniowiec turyńczyków

Massimiliano Allegri o spotkaniu Juventus – Hellas Werona

Juventus wygrał w sobotę trzecie ligowe spotkanie z rzędu. Do zwycięstwa Starą Damę poprowadził Andrea Cambiasso, który zdobył decydującą bramkę w siódmej minucie doliczonego czasu gry. O meczu wypowiedział się trener Bianconerich.

– Piłka nożna jest bezlitosna. Wygranie spotkania zajęło nam 97 minut, zdobyliśmy bramkę po tym, jak piłka uderzyła w słupek i odbiła się – mówił Massimiliano Allegri cytowany przez Football Italia.

– Zespół zasłużył na to zwycięstwo i zagrał w sposób zorganizowany, a to jest najważniejsze. Spokojnie rozegraliśmy kombinację i na minutę przed końcem strzeliliśmy zwycięskiego gola. Szczęsny podał do Miretti, potem do Gattiego, który dośrodkował, Milik zagrał głową, a następnie Cambiasso zdobył bramkę. Chłopaki utrzymali dobrą formę nawet w końcówce, a to było ważne po ogólnie dobrym meczu – dodał Włoch.

– Juventus ma zespół prawdziwych profesjonalistów, którzy są świadomi swoich granic i chcą pracować, aby je poszerzać. Nadal wielu zawodników jest na wypożyczeniach, więc akademia i klub wykonały naprawdę dobrą robotę przez ostatnie 10 lat, aby znaleźć i rozwinąć tych zawodników – przekonywał Allegri.

– Ważne jest jednak, aby w mediach zachowała się równowaga, bo jednego dnia nazywa się ich bohaterami, a drugiego porażką – zakończył trener Juventusu.