Juventus FC zmierzy się w sobotni wieczór z SSC Napoli w hicie trzeciej kolejki Serie A. Już wiadomo, że w szeregach Starej Damy nie zagrają zawodnicy z Ameryki Południowej, w tym Paulo Dybala. Informacje w tej sprawie przekazał trener Massimiliano Allegri. W zespole wielokrotnych mistrzów Włoch nie będzie mógł także wystąpić Federico Chiesa.

Juventus zmierzy się w sobotni wieczór w hicie Serie A z Napoli

Stara Dama przystąpi do potyczki z ekipą Luciano Spallettiego poważnie osłabiona

W szeregach Bianconerich nie będą mogli wystąpić między innymi Paulo Dybala i Federico Chiesa

Juventus przeciwko Napoli bez kluczowych piłkarzy

Juventus FC zmierzy się z ekipą Luciano Spallettiego, chcąc wygrać pierwsze spotkanie ligowe w sezonie 2021/2022. Stara Dama przystąpi do potyczki, mając 17 zawodników do dyspozycji. – Czeka nas spotkanie przeciwko mocnej drużynie. W przeciwieństwie do nas wygrała dwa mecze – mówił szkoleniowiec Bianconerich w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Podjąłem decyzję, aby nie korzystać z zawodników, którzy wrócą ze zgrupowań swoich reprezentacji z Ameryki Południowej. Jednym z piłkarzy, który mógłby zagrać, był Juan Cuadrado, ale cierpiał ostatnio z powodu grypy żołądkowej, więc nawet nie wrócił jeszcze Włoch. Przebywa w Kolumbii, gdzie czekają go jeszcze badania lekarskie – powiedział Allegri.

Już wiadomo, że przeciwko Napoli nie wystąpią także: Paulo Dybala, Danilo, Alex Sandro i Rodrigo Bentancur. – Na szczęście mamy trzech zawodników z zespołu U-23 takich jak: De Winter, Soule i Miretti, którzy znajdą się kadrze na mecz z Napoli. Być może zagrają, jeśli zajdzie taka potrzeba. Taka jest sytuacja i nie mam w tej kwestii żadnych pretensji – stwierdził włoski trener.

– Nigdy nie narzekałem na terminarz spotkań i nie mam zamiaru tego robić. Niektórzy z piłkarzy zakończyli swoje spotkania reprezentacyjne o trzeciej nad ranem, więc ich powrót do Turynu zaplanowany jest na jutro na 11:00. Nie chcemy ryzykować kontuzji u piłkarzy, więc nie pojadą na najbliższy mecz, bo to nie ma sensu. Tym bardziej że w przyszłym tygodniu mamy pierwsze w tym sezonie spotkanie Ligi Mistrzów – uzupełnił Allegri.

Federico Chiesa również nie będzie mógł wystąpić z powodu kontuzji mięśniowej. 23-latek doznał urazu w trakcie zgrupowania reprezentacji Włoch. – Chiesa ma kłopoty mięśniowe. Badania co prawda nie wykazały poważnych uszkodzeń, ale wolimy dmuchać na zimne – rzekł opiekun Starej Damy.

Czytaj więcej: SSC Napoli – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (11.09.2021)

SSC Napoli Juventus Turyn 2.45 3.50 2.93 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. września 2021 19:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin