PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri przed sobotnim meczem z Torino w Serie A wziął udział w konferencji prasowej, podczas której przyznał, że wszyscy zawodnicy Juventusu są zjednoczeni, a w drużynie nie ma podziałów.

Allegri przyznał, że w Juventusie nie ma podziałów wśród zawodników

W ostatnich dniach media donosiły, że w szatni stworzyły się dwa obozy

W sobotę derby Turynu, w których Juventus zmierzy się z Torino

Skomplikowana sytuacja Juventusu

Po porażce z Maccabi Hajfa we włoskiej prasie sporo mówiło się o rozłamie w szatni Juventusu. Miały stworzyć się dwa obozy, z których jeden miał popierać Massimiliano Allegriego, a drugi być mu przeciwnym. Ponadto nie wszyscy gracze byli zadowoleni z faktu, iż zorganizowano dodatkowy obóz treningowy w środku rozgrywek.

Prezydent Starej Damy Andrea Agnelli potwierdził we wtorek swoje zaufanie do trenera po przegranym meczu w Lidze Mistrzów, co miało uciąć wszelkie spekulacje na temat ewentualnego zwolnienia Allegriego.

– Prezydent dał motywacje całemu środowisku. Teraz musimy być jeszcze bardziej zjednoczeni. Musimy być razem, aby przezwyciężyć ten trudny moment. Potrzebujemy prostych środków. To nie jest tylko osobiste wyzwanie dla mnie. Ta sytuacja dotyczy nas wszystkich. Wygrywamy i przegrywamy razem. Zespół dobrze przepracował ostatnie dni, a jutro czeka nas ważny derbowy pojedynek – przyznał Allegri.

– Z zewnątrz można pomyśleć, że w drużynie nastąpił rozłam, ale wcale tak nie jest. Wierzę, że wszyscy mają chęć pokonania trudności. Jeden mecz z pewnością nie rozwiąże wszystkich problemów, ale bardzo nam może pomóc. Starcie z Torino jest znakomitą do tego okazją – dodał szkoleniowiec.

Juventus po ośmiu kolejkach Serie A zajmuje dopiero ósme miejsce z trzynastoma punktami na koncie tracąc do czwartego Udinese aż siedem oczek. Torino jest dziesiąte.

