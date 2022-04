fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus przegrał w niedzielnym hicie ligi włoskiej z Interem Mediolan (0:1) w ramach 31. kolejki Serie A. Po zakończeniu meczu na Allianz Stadium opiekun Starej Damy przyznał, że jego zespół na dobre wypadł z gry o mistrzostwo Włoch.

Juventus przerwał w starciu z Interem świetną passę ligowych spotkań bez porażki

Stara Dama była zespołem dominującym na tle Nerazzurrich, ale zabrakło jej skuteczności

Po zakończeniu niedzielnej potyczki konkretnie na temat walki o mistrzostwo Włoch wypowiedział się szkoleniowiec teamu z Allianz Stadium

Juventus może skupić się na grze o TOP 4

Juventus poniósł w niedzielnych Derby d’Italia szóstą porażkę w tej kampanii w lidze włoskiej, co sprawia, że w tym sezonie drużyna z Turynu może już skupić się tylko na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem mediolańczycy wykonali krok w kierunku odrabiania strat do Milanu i Napoli, które zajmują dwie pierwsze pozycje w Serie A.

– Stworzyliśmy wiele okazji, oddaliśmy mnóstwo strzałów, ale mimo wszystko przegraliśmy. Wyróżnialiśmy się bardzo dobrymi podaniami w obrębie pola karnego przeciwnika. Dobry mecz zagrał krytykowany przez wszystkich Adrien Rabiot – mówił Massimiliano Allegri cytowany przez La Gazzetta dello Sport.

Zobacz także:

– Przegraliśmy i zdecydowanie odpadliśmy z wyścigu o mistrzostwo. Teraz musimy zdobyć jak najwięcej punktów, aby zająć czwarte miejsce i jak najlepiej przygotować się do następnego sezonu. Zwłaszcza że ​​mamy do tego wszystkie warunki. Musisz wygrać każdy z pozostałych do rozegrania siedmiu spotkań. Tym bardziej że Roma traci do nas już tylko pięć punktów. Musimy się poprawić, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze – kontynuował Włoch.

Allegri wypowiedział się również konkretnie na temat walki o mistrzostwo Serie A. – Kto jest pretendentem do mistrzostwa? Zawsze uważałem Inter za faworyta. Ma dobry terminarz. Gdyby przegrali z nami, to mogło się wiele zmienić. Niemniej ta wygrana doda większej pewności siebie tej drużynie – powiedział trener ekipy z Turynu.

Kolejny mecz ligowy Juventus rozegra za tydzień w sobotę (9 kwietnia) o godzinie 20:45. Rywalem Bianconerich będzie Cagliari Calcio, którego barwy reprezentuje Sebastian Walukiewicz.

Czytaj więcej: Serie A: emocjonujący hit, cztery gole w Bergamo, hat-trick