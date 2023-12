Massimiliano Allegri szukał pozytywów po rozczarowującym remisie Juventusu z Genoą (1:1), twierdząc, że jest zadowolony z występu swojej drużyny. Stara Dama nie wykorzystała szansy, by wskoczyć na fotel lidera Serie A.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus rozczarował w piątkowy wieczór

Stara Dama wywalczył tylko punkt w starciu z beniaminkiem

Allegri był zadowolony z występu Bianconerich

Allegri odniósł się do kontrowersji w meczu Genoa – Juventus

Juventus objął prowadzenie 1:0 na Stadio Luigi Ferraris po tym, jak Federico Chiesa pewnie wykorzystał rzut karny w 23. minucie. Przewaga Bianconerich nie trwała jednak długo, gdyż już kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy Albert Gudmundsson wyrównał wynik meczu.

– Nie było łatwo grać przeciwko Genoi, ale to był nasz dobry występ. Musimy jednak nadal się rozwijać, aby utrzymać się na szczycie. Musimy wykorzystywać nasze możliwości i być bardziej skuteczni. Mieliśmy okazje, by dobić rywala, ale z tego nie skorzystaliśmy. To ważny punkt, kontynuujmy pozytywną passę, a teraz musimy przygotować się na Frosinone. Jestem zadowolony z występu – przyznał Allegri.

W meczu pojawiło się kilka kontrowersji. Najwięcej mówi się jednak o rzucie karnym nieprzyznanym dla Juventusu po zagraniu piłki ręką. Allegri nie chciał jednak komentować tej sytuacji. – Nigdy nie oceniam pracy arbitrów. To nie należy do mojej pracy. We wszystkich meczach są podobne momenty, które są oceniane w ten czy inny sposób – odparł.

