Belgijski napastnik planem B Juventusu Turyn

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers

Alex Saelemaekers pozostanie w Milanie?

Alexis Saelemaekers w minionych rozgrywkach ligowych spędził w Bologni, z którą awansował do następnej edycji Ligi Mistrzów. Pokazał się z naprawdę dobrej strony i wiele pozytywnych opinii spłynęło pod jego adresem. Po wodzą Thiago Motty strzelił cztery gole i zapewnił trzy asysty w 30 meczach ligowych. Zdecydowanie się podniósł po trudnym okresie w Milanie.

Bologna zdecydowała się nie kupować Saelemaekersa po odejściu Thiago Motty, a nowy trener Vincenzo Italiano nie był przekonany co do jego przydatności do nowego systemu i jego ceny wynoszącej 10 milionów euro. Wrócił do Milanu, gdzie oczekuje się, że latem ponownie opuści San Siro.

Zdaniem “Tuttosport, dyrektor sportowy Juventusu Cristiano Giuntoli określił Saelemaekersa jako plan B dla klubu. a Thiago Motta byłby szczęśliwy z ponownego spotkania z belgijskim skrzydłowym. 24-latek byłby tańszą opcją niż inni zawodnicy na jego pozycji, których bacznie obserwuje Stara Dama. Mowa o Masonie Greenwoodzie i Edonie Zhegrovie z LOSC Lille,