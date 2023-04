PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot po zakończeniu kampanii będzie mógł opuścić Turyn za darmo

Pomocnik może jednak przedłużyć umowę z Juventusem na kolejne lata

27-latek w ostatnim wywiadzie przyznał, że skupia się na końcówce sezonu

Rabiot z decyzją wstrzyma się do końca kampanii

Wszystko wskazuje na to, że Adrien Rabiot decyzję nt. ewentualnego przedłużenia kontraktu z Juventusem lub transferu do innego klubu podejmie dopiero po zakończeniu sezonu. 27-latek w rozmowie z “Telefoot” zapewnił, że obecnie skupia się tylko i wyłącznie na dokończeniu aktualnej kampanii.

Środkowy pomocnik został zapytany o przyszłość i plotki łączące go z powrotem do PSG. – Będąc szczerym, to nie ma nic szczególnego. Słyszę wiele hałasu… Wiem, że to interesuje wiele osób, ale powiem to jeszcze raz. Jestem naprawdę skupiony na końcówce sezonu z Juventusem – powiedział Adrien Rabiot.

36-krotny reprezentant Francji występuje w koszulce Starej Damy od lipca 2019 roku, kiedy to trafił na Allianz Stadium za darmo właśnie z Paris Saint-Germain.

Adrien Rabiot w 33 spotkaniach trwających rozgrywek zdobył 9 bramek i zanotował 4 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 30 milionów euro.