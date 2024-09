Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Mark Hateley zachwycony Tammym Abrahamem

W końcówce letniego okienka transferowego AC Milan zdecydował się dobić targu z AS Romą. Do stolicy Włoch powędrował Alexis Saelemaekers, natomiast do Mediolanu trafił Tammy Abraham. Angielski zmianą otoczenia liczy na powrót do dawnej formy. 26-latek bowiem na początku czerwca zeszłego roku nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry na blisko rok.

Ostatnio temat Tammy’ego Abrahama poruszył Mark Hateley. Ojciec Toma, byłego zawodnika Piasta Gliwice, na łamach serwisu „MilanNews” skierował ciepłe słowa w kierunku wychowanka Chelsea. Anglik jest przekonany, że jego rodak odnajdzie formę w zespole „Rossonerich”.

– Zawsze uważałem Tammy’ego za dobrego zawodnika, którego talent powstrzymało kilka kontuzji. Jeśli Abraham pokaże się w pełni sił, Milan będzie wiedział, że dokonał świetnego zakupu, ponieważ Tammy wykonuje właściwe ruchy w ataku. Podąża za akcją i jest gotowy do pomocy w każdej fazie gry. Przede wszystkim strzela gole – powiedział Mark Hateley, cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”.

– Ma 26 lat, jest w kwiecie wieku i myślę, że może się to udać. Jest silnym facetem. Ważne jest, aby grał regularnie, bo to może pomóc mu znaleźć rytm. Znam jego problem, bo sam się z czymś takim mierzyłem. Tak poważna kontuzja przydarzyła mi się, gdy miałem 28 lat i grałem dla Monaco. To było druzgocące. Zajęło mi trochę czasu, by dojść do siebie, ale wyzdrowiałem i zacząłem znowu regularnie grać i zdobywać bramki tym razem w Rangers – dodał Anglik.

Tammy Abraham pokazał się ze świetnej strony podczas ostatniego meczu Milanu z Lazio. Napastnik niemal w pojedynkę wypracował Rafaelowi Leao gola, który ostatecznie dał „Rossonerim” remis.

