AC Milan osłabiony na mecz z Romą

AC Milan w niedzielny wieczór w hicie 18. kolejki Serie A zmierzy się z AS Romą. Rossoneri w tym starciu będą musieli radzić sobie bez reprezentanta Stanów Zjednoczonych.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Christian Pulisić wypadł z gry z powodu kontuzji

AC Milan w tej kampanii nie zachwyca podobnie jak AS Roma. Nie zmienia to jednak faktu, że konfrontacja na San Siro z udziałem obu ekip zapowiada się pasjonująco. Niestety dla widowiska w szeregach mediolańczyków zabraknie jednego z kluczowych graczy, o czym poinformował trener mediolańskiej ekipy.

Christian Pulsić doznał kontuzji kostki w trakcie… rekonwalescencji po kontuzji mięśniowej łydki. Amerykanin urazu doznał na początku grudnia. Jednocześnie zawodnik nie znajdzie się w kadrze meczowej na niedzielny starcie ligi włoskiej.

– Liczyłem na to, że Pulisic będzie w kadrze meczowej. Wszystko z nim w porządku, wyzdrowiał po problemie z łydką, ale w ciągu ostatnich dwóch dni pojawił się u niego problem z kostką. Stało się to podczas procesu rekonwalescencji. Piłkarz nie jest zatem gotowy do jutrzejszej gry, nawet na wejście na boisko jako zmiennik – ujawnił Paulo Fonseca cytowany przez portal Football Italia.

Według medialnych informacji sztab szkoleniowy Rossonerich ma nadzieję, że Pulisić będzie gotowy do gry na turniej o superpuchar Włoch, który odbędzie się w styczniu. Milan zmierzy się już 3 stycznia z Juventusem. Wygrany tej potyczki zagra z lepszym z pary Inter Mediolan – Atalanta.

Pulisić w tej kampanii wystąpił łącznie w 20 meczach. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył sześć asyst. Ogólnie w szeregach mediolańskiej ekipy w meczu z rzymianami może też zabraknąć takich graczy jak: Rafael Leao, Alessandro Florenzi, Luka Jović Noah Okofor czy Ruben Loftus Cheek.

