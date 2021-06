Aaron Ramsey pewny powrotu do Juventusu po Euro

Aaron Ramsey co jakiś czas łączony jest przez media nie tylko we Włoszech ze zmianą barw klubowych. Ostatnio piłkarz dał natomiast do zrozumienia, że po Euro 2020 na pewno wróci do Juventusu.

Aaron Ramsey udzielił ostatnio ciekawego wywiadu Sky Sport Italia

Reprezentant Walii wypowiedział się między innymi na temat trudnego sezonu 2020/2021

30-latek ma konytrakt z Juve ważny do końca czerwca 2023 roku

Ramsey szczerze podsumował kampanię 2020/2021

Aaron Ramsey trafił do ekipy z Turynu na zasadzie wolnego transferu z Arsenalu latem 2019 roku. W ostatniej kampanii zawodnik nie należał do kluczowych postaci Starej Damy. Mimo wszystko reprezentant Walii wiąże swoją przyszłość z klubem z Turynu.

– Ostatni sezon był dla mnie jednym z najtrudniejszych, jeśli chodzi o ostatnie kilka lat. Doznał kilka dokuczliwych kontuzji. Nie był tym samym dać z siebie tyle, ile bym chciał – mówił Ramsey w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– To było bardzo denerwujące. Trafiłem do nowego klubu, chcąc wszystkim udowodnić, ile jestem wart. Tymczasem z przyczyn niezależnych ode mnie, nie mogłem tego zrobić – kontynuował piłkarz.

– Kontuzje to coś najgorszego, co może być w zawodzie piłkarza. Nie dość, że traci się przez nie czas, to jeszcze w przypadku dojść do zdrowia, trudno jest złapać odpowiedni rytm gry – przekonywał Walijczyk.

– Jeszcze na dodatek złapał mnie COVID-19, co też mi nie pomogło – uzupełnił zawodnik.

Aktualnie Ramsey przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Walii przed Euro. Jego zespół będzie jednym z rywali Włochów na Mistrzostwach Europy. Walijczycy zmierzą się 20 czerwca ze Squadrą Azzurra.

