fot. PressFocus Na zdjęciu: Walerij Karpin

Przedstawiciele UEFA na najbliższym spotkaniu Komitetu Wykonawczego organizacji spotkają się z władzami Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej, gdzie omówią ogólny stan rosyjskiego futbolu i sytuację wewnętrzną. Informacje w sprawie przekazało Sky News.

Cały czas trudna jest sytuacja rosyjskiej piłki nożnej w związku z wojną na Ukrainie

Sky News podało, że na najbliższym spotkaniu Komitetu Wykonawczego będzie poruszony tematu stanu rosyjskiego futbolu

Wygląda na to, że nie będzie decyzji o przywróceniu stanu rosyjskiego piłkarstwa do tego sprzed wojny

Stan piłki nożnej w Rosji zostanie przeanalizowany

Przedstawiciele UEFA mają zapoznać się ze stanem rosyjskiego futbolu i przygotowaniami do momentu, w którym rosyjskie kluby i drużyny będą mogły wrócić do europejskich rozgrywek, jeśli sytuacja na świecie ulegnie poprawie. Podaje się, że bez rozwiązania sytuacji na Ukrainie UEFA raczej nie pozwoli Rosji na powrót do udziału w międzynarodowych turniejach.

Rosja opuściła już kwalifikacje do mistrzostw świata i mistrzostwa Europy kobiet. Również reprezentacja Rosji nie wzięła udziału w losowaniu kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2024.

Sborna w ostatnim czasie rozgrywała tylko mecze kontrolne. Zremisowała z Tadźykistanem (0:0) oraz Uzbekistanem (0:0). Wygrała natomiast z Kirgistanem (2:1). Ostatnie spotkanie o stawkę ekipa Walerija Karpina rozegrała w listopadzie 2021 roku, przegrywając na wyjeździe z Chorwacją (0:1).

