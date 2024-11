Źródło: Mario Cortegana / The Athletic

Thibaut Courtois jest namawiany przez belgijską federację na powrót do reprezentacji. Bramkarz Realu Madryt nie wróci jednak do drużyny narodowej, dopóki jej selekcjonerem będzie Domenico Tedesco - ujawnił Mario Cortegana z The Athletic.