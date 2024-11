Ronaldo nie gryzł się w język. Mówi o najważniejszej rzeczy w piłce

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo zawiedziony postawą piłkarzy

Napięty terminarz sprawia, że piłkarze z najwyższej półki nie mają praktycznie czasu do odpoczynku i regeneracji. Oprócz klubowych rozgrywek kilka razy do roku zdarza się także przerwa reprezentacyjna, podczas której kraje rywalizują w ramach Ligi Narodów lub eliminacji do prestiżowych turniejów. Coraz częściej zdarza się, że zawodnicy celowo odpuszczają zgrupowania swoich reprezentacji, by odpocząć przed powrotem do gry w klubie.

Do takiego zachowania nie przywykł Cristiano Ronaldo, który wprost przyznaje, że jest rozczarowany wspomnianą postawą niektórych piłkarzy. Nie pokusił się o wymienienie nazwisk, natomiast dodał, że możliwość reprezentowania swojego kraju to najważniejsza rzecz w piłce nożnej.

– Nie ma niczego lepszego w piłce niż reprezentowanie swojego kraju, swoich dzieci, rodziców oraz przyjaciół. Jestem zawiedziony postawą piłkarzy, którzy nie chcą grać w reprezentacji. Kariera szybko mija. Nie ma nic lepszego niż gra dla swojego kraju. Wiele osób mówi, że Portugalia to mały kraj, ale to nieprawda. Portugalia jest wielkim krajem – zaznacza legendarny zawodnik.

39-letni Ronaldo od stycznia 2023 roku występuje w saudyjskim Al-Nassr, ale mimo tego nie rezygnuje z gry dla kadry. Koszulkę reprezentacji Portugalii ubierał już 216 razy, zdobywając 133 bramki. Wiele wskazuje na to, że wystąpi także na mistrzostwach świata w 2026 roku.